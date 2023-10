A San Marino torna il simposio mondiale

Torna a San Marino uno degli appuntamenti più importanti dell’ufologia mondiale. Giunto alla sua trentaduesima edizione consecutiva su Titano, il Simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e fenomeni connessi è organizzato, come di consueto, dal Centro ufologico nazionale italiano, con il coordinamento di Roberto Pinotti, giornalista aerospaziale, e presidente Cun e presidente Icer. Il titolo dell’edizione 2023 del simposio è ‘Oltre il disclosure’ con la presenza di relatori dagli Usa, Regno Unito, Cina, Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera e Italia in una due giorni che sabato e domenica della prossima settimana vedrà svolgersi i lavori al Kursaal. In programma, tra gli altri, anche il contributo di don Carlo Giustozzi su Ufo, alieni e segni nei cieli: dal Cristianesimo alla dimensione del sacro.