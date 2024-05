Occupano l’hotel sotto sequestro. Blitz dei vigili: due denunciati

Avevano deciso di rifugiardi in un albergo di Rivabella, chiuso perché sottoposto a sequestro preventivo da quasi un anno. È andata male a due stranieri, ospiti abusivi dell’hotel Bavaria di via Brenta. Qui, martedì scorso, è scattato il blitz degli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini, che hanno passato al setaccio la struttura, sospettando che potesse essere stata occupata da inquilini indesiderati. I due stranieri avevano rimosso i sigilli e forzato una finestra per introdursi nell’edificio. I vigili, durante il loro controllo, li hanno sorpresi a bivaccare nelle stanze. Entrambi sono stati allontanati dalla squadra in borghese della polizia locale e denunciati per il reato di occupazione abusiva di immobile. Alla struttura sono stati apposti nuovamente i sigilli, in quanto l’immobile è sotto sequestro.