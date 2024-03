Academy al riscatto. Arriva l’Arezzo

Con il Parma non è arrivato il secondo colpaccio consecutivo, ma lo 0-2 rimediato in casa delle ducali non ha spento gli ardori della San Marino Academy. L’obiettivo di oggi contro l’Arezzo (inizio alle 14.30 ad Acquaviva) è chiaro: prolungare a tre la striscia di vittorie casalinghe consecutive contro una delle squadre che orbitano nella zona di ‘frontiera’ tra chi è virtualmente salvo e chi no. L’Arezzo, allo stato attuale dell’arte, naviga in acque un po’ più tranquille rispetto alle titane, che sono tornate terzultima.

Serie B femminile (21ª giornata): Bologna-Chievo, Brescia-Lazio, Freedom-Ravenna, Hellas Verona-Parma, Pavia-Cesena, Res Roma-Ternana, San Marino Academy-Arezzo, Tavagnacco-Genoa.

Classifica: Ternana, Lazio 53; Cesena 49; Parma 46; Hellas Verona 35; Chievo 33; Genova 31; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 21; Res Roma 18; Freedom 17; Pavia 16; San Marino Academy 15;

Tavagnacco 12; Ravenna 3.