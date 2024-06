Addio a Baldazzi, ex assessore e decano dei commercianti

A Santarcangelo non c’è famiglia che non abbia fatto la spesa da lui almeno una volta. Il suo negozio di alimentari in viale Marini è stato un punto di riferimento per decenni. Tanti santarcangiolesi hanno voluto rendere omaggio a Rino Baldazzi, spentosi sabato a 86 anni. Ieri l’ultimo saluto nella camera ardente allestita nella sala del consiglio comunale. Rino non è stato soltanto uno storico commerciante. La sua passione e il suo impegno per la politica lo avevano portato a diventare prima consigliere comunale, nelle fila del Partito comunista, poi (negli anni ’60) assessore nella giunta di Giancarlo Zoffoli. Un personaggio conosciuto e stimato da tanti, Baldazzi, che tanto ha fatto per Santarcangelo. Molti l’hanno conosciuto in viale Marini, dove aveva il suo negozio di alimentari e dove c’è, da alcuni anni, la macelleria gestita da Silvia, uno dei suoi figli. Per anni la famiglia Baldazzi ha gestito anche un supermercato nella zona della stazione, in via Montevecchi. Infaticabile Rino: era facile incontrarlo all’alba mentre sistemava le cassette di frutta e preparava il negozio in vista dell’arrivo dei primi clienti. Legatissimo alla sua famiglia, un mese fa aveva subito un durissimo colpo: la perdita della nipote, Sara Domeniconi (figlia di Silvia), morta di tumore. Ieri nella sala del consiglio numerosi sono stati santarcangiolesi passati per dare l’ultimo saluto a Baldazzi e stringersi al dolore dei familiari. Rino lascia la moglie Vanda, i figli Silvia, Luisa, Marco e Alberto e tutti gli altri parenti, e tanti amici. Anche il sindaco Filippo Sacchetti ha voluto ricordare Rino, sottolineando il suo costante impegno per la città. Una vita per il lavoro e per la sua Santarcangelo.