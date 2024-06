Addio al fondatore della Mattei: "Daniele un esempio per tutti"

Si è spento a 75 anni Daniele Mattei, socio e fondatore della nota impresa Mattei di Villa Verucchio. Nato a San Leo, ha fondato l’azienda insieme a tre soci: Domenico (uscito poi dalla società), Luigi e Mario. Aveva sposato 52 anni fa Giuseppina Bollini, dalla loro unione sono nati due figli: Denis, che segue le orme del padre, e Widmer, noto veterinario del paese. Attualmente la Mattei conta 40 dipendenti e lavora in tutta Italia, ma è rimasta un’azienda a conduzione familiare portata avanti oggi dai figli dei fondatori. "La visione, l’impegno, la dedizione di Daniele sono stati fondamentali per il successo della nostra azienda", dicono dalla Mattei. Che è specializzata in edilizia stradale e residenziale, scavi e movimenti terra, rotonde e ponti, acquedotti, fognature. "Ora Daniele non è più con noi – lo ricordano familiari e dipendenti della Mattei – ma il suo spirito e la sua passione vivranno per sempre nei nostri cuori e nel nostro lavoro quotidiano. Senza di lui non saremmo mai arrivati dove siamo oggi. È stato un esempio come imprenditore, ma anche come padre e nonno". I funerali oggi alle 16 alla di San Paterniano di Villa Verucchio. "Grazie di tutto, Daniele – è il saluto che gli riservano la moglie, i figli, gli altri familiari e i dipendenti della Mattei – Il tuo esempio continuerà a ispirarci e a guidarci nel futuro".

m.c.