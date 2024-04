Agguato al ristorante. Terrorizza l’ex moglie: il compagno di lei lo ferma con spray al peperoncino

Erano lì per godersi una cena romantica in santa pace. Mai si sarebbero aspettati un finale così amaro. È stato un sabato di terrore per una donna di 40 anni e il suo nuovo compagno, inseguiti e minacciati dall’ex marito di lei nel borgo San Giuliano. L’altra sera la coppia era andata a cena in uno dei ristoranti al borgo. I due si erano accomodati da poco al tavolo, quando all’improvviso è comparso l’ex marito della donna, un riminese di 65 anni. Lui, ignorando il divieto di allontanarsi da casa e di avvicinarsi all’ex moglie (un provvedimento preso dalla questura a seguito di altri episodi precedenti di stalking), si è presentato nel ristorante con fare minaccioso. Quando la coppia se l’è trovato davanti, ha chiamato subito le forze dell’ordine e ha lasciato in fretta e furia il locale.

Ma il 65enne, anziché placarsi, ha dato ancora più in escandescenza. Ha seguito per strada la donna e il nuovo compagno urlando loro insulti e minacce. La coppia ha cercato di allontanarsi, ma l’uomo è diventato sempre più aggressivo nei loro confronti. La donna e il compagno, rimasti sempre in contatto con l’operatore del 112, hanno invano sperato che l’uomo li lasciasse perdere e se ne andasse. Così purtroppo non è stato, anzi: il 65enne sembrava pronto a passare dalle parole ai fatti. È stato a quel punto che il compagno della donna, per difendere entrambi, ha tirato fuori lo spray al peperoncino e l’ha spruzzato addosso all’ex marito. Nel frattempo sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato, che è riuscita tempestivamente a intercettare e a bloccare il 65enne.

Per lui, vista la gravità dell’episodio e avendo violato il divieto di allontanarsi da casa e avvicinarsi all’ex moglie, sono scattate le manette. L’uomo è stato arrestato e gli agenti lo hanno portato in Questura. Oggi comparirà al giudice per la direttissima. Da quanto ha raccontato la donna, quella di sabato sera non era la prima volta che l’ex marito, nonostante i divieti, si faceva vivo con lei. Sabato poi l’agguato al ristorante nel borgo San Giuliano, dove la donna era andata a cena con il nuovo compagno. Prima gli insulti nel locale, poi l’inseguimento condito da ripetute offese e minacce, che ha spinto il compagno di lei a usare lo spray al peperoncino per fermare il 65enne.

Manuel Spadazzi