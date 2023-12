Alessandro Meluzzi, grave malore per lo psichiatra nel suo studio di Rimini

Rimini, 3 dicembre 2023 - Grave malore per Alessandro Meluzzi. Il noto psichiatra ed ex parlamentare, 68 anni, è stato colpito da un ischemia sabato pomeriggio, mentre era nel suo studio a Rimini. Portato in Pronto soccorso a Rimini, Meluzzi è stato poi trasferito all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Tanti in queste ore hanno voluto dedicargli un pensiero.

Tra questi anche Red Ronnie, che scrive. "Oggi avrei dovuto essere nel monastero di Albugnano per documentare un incontro tra Alessandro Meluzzi e don Alessandro Minutella. Poi ho avuto la notizia che Alessandro aveva avuto un'ischemia e stava subendo un intervento chirurgico delicato. Ho avvisato don Minutella e stiamo pregando per lui. Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità".