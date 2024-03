Alla Light at Motion servono tecnico e addetto vendite

La Light at Motion, azienda di progettazione e realizzazione impianti di illuminazione con sede a Sassofeltrio, cerca un impiegato tecnico e un impiegato commerciale. Per il tecnico, che dovrà occuparsi della progettazione, sono gradite competenze in ambito meccatronico o elettrico. Si richiede la conoscenza di Autocad e di Solid Works, del pacchetto Office e della lingua inglese (liv. B), la patente B, auto propria. Si preferisce un candidato collaborativo, con passione per il lavoro e voglia di crescere professionalmente. L’impiegato di back office commerciale estero avrà il ruolo di verifica, controllo e gestione dei processi organizzativi relativi alle vendite (gestione mail, redazione progetti commerciali). Si richiede diploma tecnico, buona conoscenza lingua inglese (liv. B1) e di Office, buone capacità comunicative, empatia. La persona ideale è multitasking, collaborativa, intraprendente. Contratti a tempo determinato, orario a tempo pieno spezzato. Annunci per ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.