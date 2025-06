Omicidio di Pierina, verso il quinto incidente probatorio: perito per le voci in garage

Rimini, 9 giugno 2025 – Mattinata decisiva oggi al tribunale di Rimini per il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. In aula L, il giudice Vinicio Cantarini conferirà l’incarico per un nuovo incidente probatorio, il quinto dall’inizio dell’inchiesta, sul materiale audio-video acquisito dalla telecamera interna a un box del garage di via del Ciclamino.

Oggetto della verifica tecnica sono i rumori e le voci registrati la notte dell’omicidio, ossia il 3 ottobre del 2023, e la mattina successiva, il 4 ottobre, quando venne trovato il corpo senza vita di Paganelli: la Procura sostiene che si tratti della voce di Louis Dassilva, mentre la difesa ribadisce che si tratta di suoni indecifrabili. Si tratta di una telecamera privata posta a circa 60 metri rispetto alla porta tagliafuoco dove è stato trovato il corpo della vittima, straziato da 29 coltellate: nella richiesta d'incidente probatorio, gli avvocati difensori del senegalese chiedono quindi di individuare i rumori, i suoni e le voci eventuali che si sentono prima, durante e dopo l'omicidio. Nonché riconoscere suoni di oggetti, quali basculanti, porte tagliafuoco o ascensori. Gli avvocati difensori ritengono che anche se ci sono dei suoni "non sono decifrabili”.

Intanto, Dassilva ha iniziato il secondo sciopero della fame per protesta contro la sua carcerazione, iniziata il 16 luglio scorso.

In mattinata si è chiuso anche l’incidente probatorio sulla cosiddetta “Cam3” della farmacia San Martino: i periti del tribunale hanno confermato l’impossibilità di stabilire con certezza se l’uomo ripreso pochi minuti dopo il delitto abbia carnagione chiara o scura. Un elemento che, assieme alla già accertata incongruenza sull’altezza rispetto a Dassilva, rafforza la tesi della difesa sull’inconsistenza dell’indizio.