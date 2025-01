Allarme sicurezza, in arrivo oltre settanta telecamere nel 2025

Il 2025 vedrà lo sbarco di massa di telecamere a Borgo Marina e dintorni, come chiesto a gran voce da anni dai residenti. Infatti, su nuovi 73 occhi elettronici che saranno posizionati nel 2025 dal Comune, in piazza Ferrari ne arriveranno 7, tutte telecamere a 360°, legate al progetto ’Borgo Marina Si-CURA. Dai problemi di sicurezza urbana a cerniera sociale’. Sempre a Borgo Marina altre 12 telecamere, di cui 8 a 360° e 4 ‘PTZ’. Nella vicina via dei Mille, Porta Galliana saranno installati due occhi ‘Ocr’ per la terza tranche del progetto ’Centro Sicurezza’ finanziato dal Ministero dell’Interno. Complessivamente dunque 21 nuove telecamere.

Con le ultime 30 del 2024 è già salita alle stelle, quota 339, la rete di telecamere operative sul territorio comunale, in parte per la prevenzione in tema di sicurezza, in parte per la circolazione stradale. Che conta 15 sistemi di rilevamento automatico dei transiti col rosso (i cosiddetti ’vista red’) piazzati su otto intersezioni. A questi si aggiungono tre autovelex fissi: in via Settembrini (zona ospedale), in via Tolemaide (non attivo al momento per "problemi tecnici") e in via Euterpe, che "riprenderà a funzionare nei prossimi giorni", ricorda il Comune, dopo la sospensione dal luglio 2023.

Quanto alla prevenzione, le ultime accensioni riguardano quattro telecamere posizionate al Parco Briolini, un intervento legato al progetto ’SI–curiAMO Rimini’ che ha previsto l’installazione di telecamere a 360 gradi con sistema cosiddetto ‘Ptz’, ovvero telecamere ‘brandeggiabili’. A queste se ne è aggiunta un’altra, anch’essa già attiva, in viale IX Febbraio 1849.

Oltre alle sopra citate installazioni, il 2024 in particolare, ha visto l’installazione di altre 25 telecamere tra cui 5 posizionate alla rotatoria Bigno (3 telecamere e 2 ‘Ocr’); una ‘Ptz’ al parcheggio temporaneo di via Cirene (riposizionabile per il parcheggio di piazza Marvelli); una nel ponte ciclopedonale Ausa/SS72 (del tipo a 360°); e 18 installate nel Parco del Mare lotto 6 (del tipo a 360°).