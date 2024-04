All’hotel Solmar servono camerieri e receptionist

L’hotel Solmar, albergo tre stelle di Cattolica, è alla ricerca di diverse figure professionali per il periodo che va dal 20 aprile al 20 settembre. Il primo annuncio riguarda un receptionist con esperienza di almeno tre stagioni, buona conoscenza delle lingue inglese e tedesca e del programma gestionale Hotel 2000. Si cercano anche quattro camerieri di sala con esperienza di almeno tre stagioni (no alloggio). Sono quattro anche le cameriere ai piani, sempre con esperienza, alle quali si potrà offrire l’alloggio. Gli orari di lavoro saranno a tempo pieno, da concordare con la direzione. Non si offre alloggio. Gli annunci, rivolti a candidati di ambedue i sessi, sono pubblicati nell sezione ‘Offerte di lavoro stagionali’ del portale ‘Lavoro per te’ al link https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/default.asp, dove si trovano ulteriori opportunità. Per inviare il proprio curriculum all’hotel Solmar si può contattare il numero 331.8392175 o il relativo indirizzo mail (info@fhotel.it).