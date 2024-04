All’Infermi più spazio per la dialisi. Per i pazienti ci saranno 29 posti

Raddoppia la dialisi all’Infermi. Inoltre l’ospedale riminese si dota di una Centrale di sterilizzazione che entro breve tempo sarà in grado di gestire tutti gli strumenti chirurgici del distretto di Rimini ed anche di quello di Riccione dove ogni anno si svolgono 19.325 interventi. Due progetti arrivati a termine ed altrettanti tagli del nastro avvenuti ieri in ospedale. La Dialisi, condotta dal direttore Emanuele Mambelli, ha visto la creazione di una nuova sala con 15 posti che si va ad aggiungere a quella realizzata una decina di anni fa in grado di dare una risposta a 14 pazienti. Il raddoppio segna un considerevole passo in avanti anche nel numero complessivo di pazienti che si possono oggi seguire, ben 116. La nuova sala è dotata di spazi dove eseguire dialisi ‘protette’ per pazienti che necessitano di isolamento e di una sala medicazione nella quale è possibile posizionare accessi vascolari per emodialisi. Ogni paziente avrà un proprio televisore oltre a spazi progettati ad hoc. Il reparto sarà dotato anche di una centrale innovativa nella gestione del rifiuto. Un percorso di sostenibilità ambientale che fa del centro riminese il primo nell’area vasta romagnola ad essere dotato di una tale tecnologia. "I lavori di ristrutturazione della sala dialisi 1 – spiega l’architetto Enrico Sabatini –, con complessivo rifacimento di tutte le finiture e impianti per un importo di circa un milione di euro finanziati con fondi regionali, hanno interessato una superficie di 540 metri quadrati che insieme alla sala dialisi 2, ristrutturata circa dieci anni fa, porta ad una superficie complessiva del reparto pari a 1.020 metri quadrati".

L’altro taglio del nastro avvenuto ieri ha riguardato la Centrale di sterilizzazione. In questo caso sono stati riorganizzati gli spazi della ex rianimazione intervenendo su un’area di 730 metri quadrati al piano smistamento oltre ad alcuni locali tecnici al piano seminterrato. L’importo complessivo dei lavori è di 1,9 milioni di euro oltre all’importo per l’acquisto delle attrezzature, di circa 1,45 milioni. Nella centrale opereranno 10 infermieri e 23 operatori socio sanitari oltre al coordinatore Giampiero Galvani. "Difendiamo quel grande patrimonio che è la sanità pubblica – dice il direttore generale Tiziano Carradori –. Siamo ormai abituati a guardare solo al lato finanziario, dimenticandoci che anche la non salute delle persone è una condizione che compromette l’aspetto economico della società molto più di quello della spesa sanitaria".

Andrea Oliva