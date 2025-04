"Altro impianto eolico a soli 6 km dalla Valmarecchia: fermiamolo"

Il tempo stringe... Il 30 aprile si deciderà su ’Badia del vento’, il maxi impianto eolico previsto a Badia Tedalda al confine con l’alta Valmarecchia. La Regione Toscana ha già dato parere favorevole, il 30 si saprà la decisione della conferenza dei servizi che riunisce tutti gli enti competenti chiamati a esprimersi sul progetto. La Regione Emilia Romagna, diversi parlamentari, consiglieri regionali e sindaci hanno detto ’no’ alle pale, per l’impatto che avranno sulla Valmarecchia. Intanto nuovi progetti avanzano. è già stato depositato al ministero dell’ambiente quello dell’impianto eolico ’La Fonte’, sempre per Badia Tedalda: 8 aerogeneratori alti 200 metri, a soli 5 km dai confini con la Valmarecchia. Con questo impianto "salirebbero così in tutto a 66 gli aerogeneratori in territorio toscano ma al confine con la Valmarecchia e le Marche", tuonano i comitati che da mesi si battono insieme al Wwf, a Italia nostra e ad altre associazioni contro i nuovi impianti eolici. Anche per ’La Fonte’ non c’è più molto tempo: le osservazioni "vanno presentate al ministero entro il 14 maggio", dicono dal comitato Appennino sostenibile. Una battaglia che le associazioni e i comitati intendono condurre insieme alla Regione Emilia Romagna.