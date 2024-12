Anello ciclopedonale in via Bergamo candidato al bando ’Bici in Comune’

Approvato il progetto del nuovo anello ciclopedonale, che in zona San Lorenzo a Riccione scorrerà intorno alla scuola di viale Bergamo, e della messa in sicurezza della pista ciclabile di viale Mantova. Il progetto nel suo complesso è inoltre candidato al bando "Bici in Comune", promosso dal ministero allo Sport e Giovani col supporto di Anci Sport e Salute, che finanzia iniziative per la mobilità ciclistica, come strumento per il cicloturismo e per un sano e attivo stile di vita.

In quest’ottica il Comune di Riccione prevede anche l’organizzazione di eventi sportivi per la promozione e diffusione dell’uso della bicicletta e gli sport ciclistici. Tra gli eventi promossi spiccano la Settimana Internazionale Coppi e Bartali con gare a tappe riservata ai professionisti, la Gran Fondo, l’Adriatico Cross Tour e l’innovativo Emilia-Romagna Bike Trail, che coinvolge la costa e i percorsi dell’entroterra della regione. Il costo complessivo degli interventi è di circa 103 mila euro per le opere infrastrutturali e di 65 mila per la realizzazione degli eventi.

ni.co.