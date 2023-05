Anziana truffata al telefono "Ciao nonna, sono tua nipote" Poi le rubano oro e contanti

Il telefono di casa che squilla all’improvviso. Una donna di 86 anni che corre a rispondere. Nella cornetta risuona una voce di donna calma e gentile, all’apparenza familiare. "Ciao, nonna, sono io... tua nipote. Devi aiutarmi, ho bisogno di soldi, non so come fare". Una richiesta di soccorso che, come da copione, nasconde la più odiosa delle truffe. La vittima è un’anziana riccionese, finita ieri pomeriggio nella trappola tesa da una banda di malviventi riuscita a portarle via

500 euro in contanti e tutto l’oro che aveva in casa. A raccontare l’episodio è la nipote della signora, la riccionese Debora Grossi. Attorno alle 15.30 "mia nonna è stata contattata da una donna che si è spacciata per me tramite una chiamata al telefono di casa. Chi le ha parlato le ha fatto credere che fossi in difficoltà, con un debito di 800 euro e che avevo urgentemente bisogno di soldi. Mia nonna si è commossa al punto tale da credere ad ogni cosa. Io in quel momento mi trovavo nell’appartamento sopra il suo, con i miei genitori. Lei sapeva perfettamente questa cosa ma al telefono chi si è spacciato per me le ha raccontato che ero sola, che non c’era nessuno in casa e che doveva consegnare i soldi". Insomma, un vero e proprio lavaggio del cervello. "Poco dopo – continua Grossi – sono arrivati due uomini, uno è rimasto fuori casa dentro una macchina nera, uno invece è entrato in casa di mia nonna portando via soldi e tutto l’oro che nel frattempo lei aveva tirato fuori. Mia nonna, in evidente stato di agitazione per me, ha consegnato tutto senza problemi, convinta di fare del bene. Poco dopo mi ha chiamata e mi ha detto che aveva sistemato la questione del mio debito, della fattura e dei soldi. Allarmata sono corsa di sotto ma di loro ovviamente non c’era più traccia". I familiari della vittima, che hanno subito presentato denuncia ai carabinieri, non nascondono la loro amarezza. "Mia nonna guarda programmi televisivi che avvisano di queste truffe ogni santo giorno, da noi più volte è stata avvisata ma purtroppo non è bastato. Sono riusciti a commuoverla e lei si è fatta prendere dall’ansia. Noi che solitamente sentiamo tutto, non abbiamo sentito nulla da sopra".