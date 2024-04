Apprendista per riparazioni alla Grandi impianti F.G.

L’azienda Grandi impianti F.G. di Misano, specializzata nella fornitura di attrezzature alberghiere e per la ristorazione, è alla ricerca di un apprendista. Il candidato sarà adibito alla riparazione di piccoli e grandi elettrodomestici (forni, lavastoviglie, cucine, frigo) per alberghi, bar e ristoranti da effettuarsi presso la sede aziendale o presso i clienti. Si richiedono età di apprendistato, preferibilmente diploma di istituto tecnico o professionale, patente B, auto propria. Si offre contratto di apprendistato, com orario a tempo pieno spezzato (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18). L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.