Arde la fiamma di Simoncelli nel cuore di Coriano

In tanti ieri sera sono arrivati sul colle di Coriano per ricordare Marco Simoncelli. A due passi dal centro del paese si trova l’installazione ‘Every Sunday’, donata dalla Dainese. E’ un’opera artistica a forma di marmitta di motocicletta collocata su una lastra di basamento lunga 20 metri. La marmitta emette una fiammata lunga circa 3 metri della durata di 58 secondi, come il numero 58 del campione corianese. Ieri sera alle 19 c’è stata una accensione in via straordinaria a cui hanno assistito tante persone. Motociclisti e appassionati alle due ruote, in questo fine settimana in riviera per il Gran Premio a Misano, sono arrivati a Coriano per non perdere il momento della fiammata. Si è trattato di una breve e toccante cerimonia alla quale ha partecipato anche il padre del Sic, Paolo Simoncelli. Assieme all’amministrazione comunale erano presenti gli harleysti del Riccione Chapter Italy.