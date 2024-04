I Subsonica questa estate tornano sul palco dell’Arena della Regina e Cattolica diventa sempre più rock. Appuntamento al 20 luglio per l’unica data in Riviera della band. Biglietti già disponibili online.

Il guppo alternative rock è reduce dalla pubblicazione dell’album ’Realtà aumentata’ ed è impegnato nel tour che toccherà i maggiori palazzetti ed arene d’Italia. La lista degli appuntamenti musicali nell’Arena di Cattolica non termina qui. Già annunciato il concerto del trio canoro ’IlVolo’ per il 30 giugno, la popstar Annalisa canterà il 6 luglio ed Umberto Tozzi il 12 con il suo tour di addio alle scene. Poi ancora comicità con i tre romagnoli Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi attesi per 24 luglio, i Pooh il 27. Agosto si apre con Antonello Venditti che salirà sul palco il 6, seguito il giorno dopo da Gabry Ponte. Gemitaiz arriverà a Cattolica il 9 e per la vigilia di Ferragosto si canteranno le hit di Achille Lauro. A chiudere l’elenco delle celebrità ospiti dell’Arena della Regina ci saranno i The Kolors il 17 agosto, Gigi d’Alessio il 24 e Fiorella Mannoia il 31.

f.t.