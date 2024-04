Asfalti e radici, un manto nuovo per le strade

I Lavori pubblici lanciano l’operazione bonifica. "Riparte, con un dispiegamento di squadre mai visto prima, la lunga stagione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade in tutta la città". Suona così l’annuncio roboante dell’assessore Simone Imola, mentre in città si vedono operai e mezzi al lavoro. Nei giorni scorsi Geat ha terminato i lavori di ripristino del manto stradale, con i relativi interventi di preparazione e bonifica necessari, in viale Amantea in zona Fontanelle e in viale Bardia e viale Rodi in Paese. Sono stati completati anche gli interventi di rifacimento del tappetino stradale nella zona del centro sportivo in viale Busseto, nel tratto compreso tra viale Carpi e il parcheggio, in viale Oriani, tra i quartieri Alba e Marano, nel tratto compreso tra i viali D’Azeglio e Cavalcanti. Molti si saranno accorti dei nuovi marciapiedi in viale Ceccarini alta, sul lato Rimini, tornati percorribili anche per chi si muove in carrozzina. L’intervento ha riguardato la bonifica degli apparati radicali dei pini con il relativo rifacimento del manto stradale. Inoltre sono stati avviati lunedì scorso i lavori in piazzale Ceccarini che prevedono interventi circoscritti per fresare gli apparati radicali delle piante in alcuni punti della piazza. In ottobre la piazza verrà completamente riasfaltata. "Riparte la stagione della manutenzione straordinaria delle strade. Riguarderà tutta la città, in ogni suo quartiere".