Autobus ‘scomodo’ agli studenti fino all’apertura di via Euterpe

Dov’è l’autobus per tornare a casa? Suona così la richiesta formulata anche al Comune da parte di un gruppo di famiglie con i figli al primo anno delle medie alle Bertola. Le famiglie risiedono nella zona Ina casa e quando gli studenti escono da scuola per rientrare a casa, non si trovano l’autobus a portata di mano. Le classi in cui i ragazzini e le ragazzine si trovano hanno il tempo corto settimanale, e questo sposta l’uscita da scuola alle 13,50, dovendo recuperare le ore del sabato quando rimangono a casa. "Siamo a conoscenza del disagio - premette la dirigente scolastica Lorella Camporesi -. Come ogni anno comunichiamo prima dell’inizio delle lezioni a Start Romagna i tempi di uscita delle classi. Il bacino Ina Casa non è propriamente quello delle Bertola. Ci fa piacere che ci siano famiglie che hanno scelto la nostra scuola, ma coprire tutte le esigenze del trasporto pubblico non è semplice e per quanto possiamo, anticipiamo anche l’orario di uscita".

Da Start Romagna spiegano che la situazione attuale è figlia della chiusura di via Euterpe in direzione monte-mare. Infatti in attesa della riapertura di via Euterpe, la soluzione alternativa per gli studenti è il temporaneo utilizzo della fermata della linea 18 di via della Fiera e poi il cambio con la Linea 1. Solo quando la strada riaprirà in entrambe le direzioni, l’autobus della linea 18 tornerà a fermarsi davanti alla scuola. La temporanea variazione è stata definita di concerto da Start Romagna e Amr, Agenzia mobilità Romagna, che sovrintende le modifiche ai tragitti delle linee del Trasporto pubblico locale.

Le soluzioni, spiegano dall’azienda, non sempre riescono ad aderire a necessità specifiche e comunque per quanto riguarda il caso particolare, la riapertura della strada risolverà le problematiche.