Balconi fioriti, il centro si tinge di verde

Un fine settimana all’insegna del verde a Santarcangelo con Balconi fioriti, la kermesse vivaistica che trasforma la città natale di Tonino Guerra in un grande giardino tutto da scoprire fra strade, piazze e contrade.

Oltre ai balconi inghirlandati dalle suggestive decorazioni floreali, gli appassionati dal pollice verde scoprono un grande allestimento di piante di ogni tipo, ma anche l’artigianato e i prodotti per il benessere. Ancora una volta tutto ruota sugli spazi pubblici, che per l’occasione si trasformano in un ‘centro commerciale naturale’. Sono infatti almeno 120 gli espositori che animeranno la kermesse grazie a un ampio ventaglio di proposte. Resta l’incognita meteo, ma Balconi fioriti "si farà comunque, perché queste manifestazioni non sono mai mancate, neanche durante la pandemia" e "nessun meteo-allarmismo, la pioggia non ci spaventa" sottolinea Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, confermando la volontà di "lavorare insieme" e l’impegno della città per un "evento importantissimo". Oltre all’amministrazione locale sono coinvolti nella parte creativa l’associazione Noi della Rocca, la Pro Loco e Nautilus, a cui è stato affidato il supporto tecnico-logistico. Daniele Pasquini, presidente di Noi della Rocca, ha sottolineato durante la conferenza di presentazione l’utilità di Balconi fioriti per "l’indirizzo e per il futuro della città" e "passare al green – ha aggiunto – è un processo culturale importantissimo".

Una 35esima edizione, dunque, molto attesa, non solo perché apre la stagione di tutti gli eventi principali di Santarcangelo, ma anche perché presenta il verde quale tematica fondamentale e utile a preservare l’ambiente. Quest’anno, in piazza Marini, sono attesi anche gli espositori del ‘Wedding Garden Lab’, che promuovono attività e servizi per gli eventi nuziali. Tanti, poi, i vivaisti che esporranno un ampio assortimento di piante ornamentali (e non), ma anche, bonsai, attrezzi da giardino e arredi per l’esterno. Spazio inoltre ai produttori agricoli del territorio, che allestiscono alcuni stand in via Battisti. Il concorso ‘Balconi Fioriti’ termina domenica, con la consegna ai vincitori di alcuni attestati firmati dall’artista Andrea Raschi e delle tele tessute dallo storico mangano Marchi, icona della città. In programma, da non perdere, alcuni gustosi ‘Aperiflower’, veri e propri aperitivi floreali proposti dai vari locali prima del tramonto. Eventi in calendario anche per l’infanzia, con una mostra di illustrazioni a cura degli alunni della scuola Pascucci. E nel loggiato comunale, ecco l’esposizione fotografica "Senzacqua - suggestioni dell’acqua perduta", a cura di Gabriele Geminiani. La giornata di domani prevede infine una passeggiata naturalistica lungo il fiume Uso, con partenza alle ore 14,30 dal parco Baden Powell.

Andrea G. Cammarata