Baldassarri: "La zona colonie è un motore di innovazione"

"La zona colonie è un formidabile motore d’innovazione per Bellaria Igea Marina. Ma temo che la destra ne soffra le potenzialità per la concorrenza che potrebbe fare al tessuto alberghiero esistente". Il candidato della coalizione di centrosinistra, Ugo Baldassarri, venerdì sera, al ristorante da Mimmo, ha incontrato i suoi sostenitori e i cittadini. Baldassarri ha parlato del suo programma elettorale, a partire dal settore turismo e condhotel. Ha poi attaccato sulla strada di gronda, parallela alla ferrovia: "È partita col piede sbagliato. In realtà non è partita, impostata su tratti troppo brevi, il primo da via Dei Mille a via Cardano, da realizzare per stralci successivi sui quali non c’è certezza dei finanziamenti. E termina in via Agedabia invece che su via Tolemaide. Se diventerò sindaco, chiederò al comune di Rimini l’apertura di un tavolo di lavoro, per darle continuità". Per Baldassarri i dubbi ci sono anche per il sottopassaggio di via Agedabia, "di altezza ridotta per solo il passaggio delle auto. In previsione della chiusura del passaggio a livello di via dei Mille, sarebbe preferibile individuare una soluzione meno decentrata". Tra i sostenitori di Baldassarri, venerdì sera c’era anche il Movimento 5 Stelle, presente all’incontro con la capolista Maria Angela Bigoli: "Sosteniamo Ugo per rivitalizzare un paese spento e provinciale. Vogliamo impostare una politica che guardi con attenzione ai temi sociali e alla transizione ecologica. Condividere un modello di sostenibilità ambientale ed economica che consenta alle attuali generazioni di soddisfare le proprie necessità, senza pregiudicare il futuro, e di ridurre la spesa energetica anche agli operatori economici, per una migliore competitività". Durante la serata si è poi parlato di sicurezza. "Serve un efficiente servizio di videosorveglianza – continua Baldassarri - e una razionale riorganizzazione della viabilità e dei servizi". Prossimo appuntamento elettorale, quello della lista del M5s domani al centro culturale Vittorio Belli alle 20:30.