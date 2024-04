Balla la Liberazione, ecco gli eventi in Riviera

’Balla la Liberazione’ e ad accogliere le danze ci pensa il parco Marecchia di Rimini, che da oggi a domenica sarà sede di eventi, concerti e tanto altro nel lungo fine settimana che festeggia il 79esimo anniversario della Liberazione. Anche per quest’anno l’appuntamento organizzato dalla cooperativa Sociale Cento Fiori ha come centro nevralgico il polmone verde a due passi dal centro storico. La musica inizierà ad alzare il volume oggi pomeriggio dalle 17 con il concerto inaugurale della cantautrice Eleonora Elettra. Farà da apripista all’evento clou di giornata: infatti alle 18 salirà sul palco Lo Stato Sociale. Sono attese 3mila persone per la band di Bologna che è reduce dalla pubblicazione dell’ep Sotto un milione di nuvole. Gli spettacoli non finiranno qui. Cambia il genere ma la musica resta il tema centrale della giornata. Alle 21 le chitarre sul palco faranno spazio alla console per il deejayset di dj Muna con Ale Paglia. Domani invece ad essere i protagonisti saranno i giovani con il contest ’ChiAmaLaCittà’ a cura dell’associazione RisuonaRimini. Poi il concerto dei Legno.

Non soltanto musica ma anche sport e rispetto per l’ambiente con la pedalata ecologica per le vie di Rimini che parte questa mattina alle 9.30 dal piazzale del cinema Tiberio e arriverà in piazza Cavour intorno alle 11. I festeggiamenti prenderanno la forma di una manifestazione podistica a Viserba con la 50esima Camineda straca: la marcia ludico organizzata dalla Uisp di Rimini che prenderà il via intorno alle 9.30 dal centro sociale Viserba 2000.

Il protagonista del 25 aprile di Riccione sarà il giornalista Ezio Mauro che grazie all’evento organizzato dal Comune e da Riccione Teatro, porterà in scena al palazzo del Turismo gli ultimi giorni della dittatura fascista. La caduta, tratta dall’omonimo libro del giornalista , è una messa in scena che ripercorre i drammatici mesi del 1943 raccontando la svolta dell’Italia.

Il clima di festa continua anche a Misano con dj Ralf che solcherà i piatti del Peter Pan in una location esclusiva, quella del parco adiacente al club. Il deejaset all’aria aperta partirà alle 16 di oggi e proseguirà fino all’una di notte.

Protagonisti di Cattolica invece i colori dei mille fiori che animeranno la ’Cattolica in fiore’ dal 27 al 1 maggio. La mostra mercato cattolichina è giunta alla sua 52esima edizione e conta più di cento espositori del settofloro-vivaistico.