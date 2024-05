Bandiera Blu negata alla Regina. Gli operatori: "Siamo amareggiati"

Gli operatori di Cattolica sono amareggiati e delusi. Il perchè è semplice, per il secondo anno consecutivo non è arrivato il riconoscimento della Bandiera Blu. Detenuto per 30 anni. E la questione diventa (anche) politica viste le reazioni del consigliere di opposizione Marco Cecchini e del segretario provinciale del Movimento 5 stelle, Mariano Gennari. I pentastellati hanno ricordato sui social i commenti che il Pd locale fece quando il riconoscimento venne negato proprio all’inizio della loro legislatura. Ma torniamo agli operatori balneari: "Mi pare assurdo che sia stata consegnata a Misano e a Gabicce Mare e a noi no, che abbiamo le acque proprio nel mezzo e al confine di questi due Comuni – dice Roberto Baldassarri, presidente della Cooperativa Bagnini –. Davvero non trovo spiegazioni. Siamo delusi. Si deve andare a fondo del problema e capire tutti insieme, a fianco dell’amministrazione comunale perchè". Cecchini in quota Lega scrive: "Per un Comune a vocazione turistica come il nostro, è l’emblema della grave indifferenza di questa Giunta alle tematiche ambientali, turistiche e di decoro. Il riconoscimento della Bandiera Blu non è solo sinonimo di eccellente qualità delle acque ma un insieme di standard qualitativi legati ai servizi offerti: decoro urbano, raccolta differenziata, attività di formazione ed informazione relative alle tematiche ambientali". Gennari aggiunge: "Sono dispiaciuto. Bisogna lavorare per riavere la Bandiera Blu. Su cosa bisogna intervenire lo sapevo io e lo sa l’attuale amministrazione. Inoltre sul territorio ci sono 3 fiumi e i cambiamenti climatici possono influire".