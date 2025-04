Bella ciao e le compagne all’Einstein

Stasera alle 21, l’Aula Magna del Liceo Einstein di Rimini apre le sue porte a un evento speciale che intreccia parola e musica, storia e sentimento, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia. La conferenza-spettacolo “Bella ciao e le compagne – Voce di una identità comune” offrirà un’occasione intensa e partecipata per riflettere sul significato profondo della memoria collettiva attraverso i canti della Resistenza.

A guidare la serata sarà lo storico e saggista Stefano Pivato (foto), che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le note e le parole dei canti partigiani. Dalla celebre Bella ciao fino a brani meno noti ma altrettanto significativi, Pivato racconterà la genesi, l’evoluzione e il potere evocativo di queste canzoni, capaci di attraversare epoche e confini, restando simboli vivi di libertà, lotta e speranza. Un modo per riscoprire il ruolo della musica come veicolo di identità collettiva e come strumento per tramandare ideali che parlano ancora al presente.

Accanto alla riflessione storica, l’emozione dell’esecuzione dal vivo sarà affidata all’orchestra giovanile EYOS del Liceo Musicale Einstein, diretta da Davide Tura. Nota per il suo approccio innovativo e la sua capacità di fondere generi e strumenti diversi, EYOS proporrà un repertorio dedicato ai canti della Resistenza, reinterpretati in chiave contemporanea, senza perdere il loro spirito originario. Una performance che promette di essere coinvolgente e toccante, in cui la musica diventa memoria viva.

Promossa dall’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Rimini e con il patrocinio del Comune di Rimini, la serata fa parte del progetto culturale “Ritorno all’Astoria”, con il supporto del Gruppo Hera.