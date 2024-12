"Bene la stretta sulle recensioni online, ma attenzione ai bavagli"

Bene regolamentare la giungla delle recensioni su pubblici esercizi e strutture ricettive, ma attenzione a "non trasformare il tutto in un limite alla possibilità di rivendicare e reclamare disservizi: la tutela verso chi acquista un bene o un prodotto, deve essere sempre garantita" premette l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini.

"E’ all’esame del Consiglio dei ministri il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese che tra le diverse misure contiene anche novità importanti sul fronte della stretta alle recensioni on line. Nelle intenzioni anticipate dal ministro Urso c’è la volontà di introdurre nuove disposizioni per regolamentare il mondo dei commenti rilasciati sul web. L’orientamento sarebbe quello di far sì che il consumatore dimostri la propria identità e l’effettivo utilizzo di servizi o prestazioni per rilasciare la recensione entro e non oltre 15 giorni dalla data di utilizzo.

Inoltre, la recensione dovrà essere ‘sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre’. Sono previste anche sanzioni per mano dell’Antitrust. Un mondo nebuloso quello del web, ma credo giusto fare un tentativo".