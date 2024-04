Bertuccioli cala i suoi assi: ecco la lista

Una lista civica giovane e con tante professionalità. Michela Bertuccioli, candidata a sindaca a San Giovanni di una lista civica di centrosinistra, cala i suoi assi. Dai 20 ai 53 anni (età media 40 anni) i componenti della lista civica sono sei donne e sei uomini con profili che vanno dalla libera professione ai volontari impegnati nel sociale, fino a chi ha già avuto esperienza amministrativa. Tutti presentati venerdì sera pubblicamente, ecco i nomi: Lorenzo Bartolini, 24 anni, studente di ingegneria e volontario Proloco, Dario Casali, 26 anni, insegnante di Fisica, Samuele Cinquilli, 20 anni, studente, volontario di servizio civile e Proloco, Federica Cioppi, 51 anni, responsabile settore turismo in un ente pubblico, Giorgia Fraternali, 30 anni, insegnante di lettere, Nicola Gabellini, 47 anni, avvocato, Luca Gessaroli, 27 anni, studente di psicologia e titolare di un esercizio commerciale, Leonardo Mariani, 51 anni, agronomo libero professionista e istruttore tecnico amministrativo, Francesca Pieraccini, 48 anni, avvocato, Elena Sanchi, 47 anni, laureata in Giurisprudenza, cantautrice ed esperta in progetti inclusivi, Roberta Tomasetti, 53 anni, geometra, Emanuela Tonti, 52 anni, libera professionista sui temi della qualità e sicurezza sul lavoro, esperta di educazione in natura.

Tra questi spiccano i nomi di Nicola Gabellini, assessore uscente, e Francesca Pieraccini, segretaria Pd. "Siamo stati i primi a presentarci agli elettori e siamo i primi anche a presentare la squadra – ha commentato la candidata sindaca Michela Bertuccioli –. Le persone che la compongono interpretano esattamente il percorso intrapreso negli ultimi mesi, provengono da mondi ed esperienze diverse ma hanno la caratteristica comune di una storia di impegno per il territorio marignanese. Avere al proprio fianco cittadini e cittadine che si spendono per il proprio paese è una grande opportunità per San Giovanni".

Luca Pizzagalli