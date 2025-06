Bilancio 2024, utile di 1,03 milioni

Banca Centrale ha chiuso il 2024 con un risultato netto di gestione pari a 1,03 milioni e interessi distribuiti sul territorio per 11,52 milioni. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio d’esercizio e la relazione consuntiva sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nel 2024. Il bilancio d’esercizio, approvato all’unanimità, segna un risultato netto della gestione ordinaria pari a 1,03 milioni di euro (il più elevato dal 2013) che il consiglio direttivo ha deliberato di accantonare, al netto delle componenti straordinarie, al Fondo rischi finanziari generali in modo da rafforzare la dotazione patrimoniale di Bcsm, chiudendo il bilancio in pareggio. La positiva evoluzione reddituale è sostanzialmente riconducibile all’incremento del margine di interesse (+9,35 mln rispetto al 2023) che ha permesso di conseguire un margine di intermediazione (pari a 13,09 mln nel 2024).