Boom di furti in case e aziende. La disperazione dei residenti: "Subiamo un raid al giorno". Il sindaco incontra i comitati

Le firme raccolte sono già 3mila. Ma siamo "soltanto all’inizio. Andremo avanti – assicura Jamil Sadegholvaad – invitando tanti altri riminesi a sostenerci in questa battaglia". È la battaglia per ottenere il potenziamento delle forze dell’ordine a Rimini in pianta stabile, non solo d’estate. La nostra provincia rischia, tra l’altro, di avere meno rinforzi per la stagione estiva, rispetto a quelli inviati nel 2023: una trentina di uomini stando all’allarme lanciato proprio dal sindaco. Che mercoledì ha incontrato alcuni residenti in rappresentanza di comitati e gruppi di Vergiano, Spadarolo, San Paolo, Santa Cristina e dintorni sul tema della sicurezza. Una scelta fatta non a caso: da mesi case e aziende di quelle zone sono bersagliate dai furti. All’incontro, tenutosi all’azienda agricola Podere dell’angelo, il primo cittadino ha ribadito il senso di questa petizione "che vuole essere popolare, proprio perchè il tema della sicurezza è un diritto di tutti e non ha colore politico. Da anni possiamo contare sui rinforzi estivi delle forze dell’ordine, peraltro quest’anno giunti in numero minore rispetto allo scorso anno. Ma occorre che lo Stato riconosca la situazione della nostra provincia che fa 16 milioni di presenze l’anno, e adegui in maniera permanente gli organici".

Durante l’incontro dell’altra si è parlato dell’ondata di furti subiti da famiglie e imprenditori negli ultimi mesi. "Soltanto nell’ultimo mese – fa il punto Milena Falcioni, una delle titolari del Podere dell’angelo ed ex consigliere comunale – sono state una quindicina le denunce per i furti nelle abitazioni e nelle imprese tra Vergiano, Spadarolo e le zone limitrofe, più varie segnalazioni". E in molti casi "la tecnica usata dai ladri è la stessa: con un trapano fanno alcuni buchi negli infissi per sganciarlie poi aprono le finestre ed entrano. Al Podere dell’angelo sono già venuti due volte negli ultimi tempi. Non ci hanno portato via quasi nulla, i danni sono stati ingenti. Martedì alcuni ladri hanno tentato di entrare in una casa qui vicino in pieno giorno: è scattato l’allarme e sono fuggiti, sono stati filmati dalle telecamere". Diversi colpi sono andati a vuoto, è vero, "ma la paura rimane. Non siamo più tranquilli, perché in queste zone i ladri ormai sono di casa". Per difendersi dai ladri, da tempo i residenti di Vergiano, Spadarolo, San Paolo, Santa Cristina, Padulli e delle zone limitrofe hanno creato un gruppo Whatsapp per segnalare le persone e i movimenti sospetti. "Siamo in 400 – dice la Falcioni – e cerchiamo di collaborare il più possibile con le forze dell’ordine. Il presidio del territorio è necessario. Per questo motivo sosterremo convintamente la petizione. Rimini ha bisogno di più agenti".