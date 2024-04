Borghini: "La gente è con noi, batteremo il Pd"

Una squadra formata da persone "tutte residenti a Santarcangelo", ci tiene a rivendicare Barnaba Borghini, il candidato sindaco di Alleanza civica. Nella lista ci sono diversi consiglieri comunali uscenti di questa legislatura, compresi i due dissidenti della Lega Fiori e Stanchini. Ma, a sorpresa, non c’è invece Domenico Samorani, che era stato nel 2019 il candidato sindaco di Bene in comune, la civica da cui è nata ora Alleanza civica. "Ma Domenico – assicura lo stesso Borghini – è con noi e ci sostiene attivamente". Venendo ai nomi, la lista di Alleanza civica è formata da Gabriele Stanchini (consigliere uscente), Jenny Dolci (idem), Marco Magnani, Simona Capobianco, Daniele Apolloni (ex consigliere di Fratelli d’Italia, già candidato sindaco dieci anni fa), Marco Motisi, Cristina Delvecchio, Cristina Frisoni, Andrea Berardi, Francesca Matteoni, Giampiero Bisognani, Stefano Protti, Marcella Massazza, Roberto Paradiso, Maria Chiara Ballerini, Marco Fiori (anche lui consigliere uscente). Diversi i giovani nella squadra, come ci tiene a sottolineare Borghini: "Berardi è del 1993, la Matteoni del 1994 e Bisognani del 1995". Nell’ultimo fine settimana Alleanza civica era presente in piazza Ganganelli col proprio banchetto, per far conoscere programma e candidati e raccogliere le firme necessarie. "Ringraziamo dal profondo del cuore tutti i santarcangiolesi che sono venuti nel fine settimana a firmare per consentire la presentazione della nostra lista – dice Borghini – Grazie per gli abbracci, i sorrisi, le belle parole scambiate e il grande entusiasmo ricevuto. Soltanto nella giornata di sabato abbiamo raccolto oltre 300 firme. Vivere tutto questo e vedere le file ininterrotte di gente accorsa per manifestarci fiducia ci ricorda la grande responsabilità che portiamo sulle nostre spalle. I santarcangiolesi hanno grande voglia di cambiamento e lo stanno dimostrando nel migliore dei modi. Siamo pronti a sfidare Filippo Sacchetti e il Pd".