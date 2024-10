Borsa di studio Sum a medico sammarinese

Durante il terzo congresso organizzato dall’Associazione sammarinese di Geriatria e Gerontologia, è stata consegnata la borsa di studio della Sums al medico sammarinese Kevin Gasperoni, iscritto al Master in Geriatria ’Giancarlo Ghironzi’. Il Master, istituito e promosso dal compianto dottor Ghironzi, è sostenuto da anni dalla Società unione mutuo soccorso, che per il secondo anno consecutivo ha offerto un contributo significativo per permettere a un medico sammarinese di frequentarlo. Il congresso dell’Asgg, presieduto dal dottor Carlo Renzini, socio Sums, ha visto la partecipazione di importanti luminari della medicina geriatrica e ha posto l’accento sulle sfide legate all’invecchiamento e alle sue implicazioni per il sistema sanitario. "Un plauso va all’associazione e al suo presidente Renzini – dice il presidente della Sums Marino Albani – sia per l’organizzazione del master che del congresso. Meritano ampiamente il sostegno della Sums, così sempre sensibile alle problematiche degli anziani e della loro assistenza". Il Master in Medicina Geriatrica ’Giancarlo Ghironzi’, giunto alla sua tredicesima edizione in collaborazione anche con l’Università di San Marino e l’Università di Ferrara, ha formato quasi 200 specialisti, confermandosi, come eccellenza formativa nel campo geriatrico. Durante il suo intervento, durante il recentcongresso il presidente dell’Asgg Renzioni ha sottolineato "l’importanza della formazione soprattutto verso i giovani medici. Come sapete, cerchiamo sempre, soprattutto riguardo ai nostri giovani colleghi medici, di premiali per la loro attitudine, e la loro volontà a seguire la nostra formazione, che credo, offra aggiornamenti molto importanti dal punto di vista culturale e scientifico. Dunque continueremmo a dare e, per quanto possibile ampliare, queste borse di studio a chi le merita". Il professor Giovanni Zuliani, ha evidenziato la necessità di una formazione adeguata al paziente anziano, e ha ribadito l’importanza di tutelare la salute, la dignità e i diritti delle persone più fragili, come gli anziani. Fino al 22 novembre sono aperte le iscrizioni alla 13esima edizione del Master: per info visitare i siti www.asgg.sm www.unirsm.sm.