Cade camionista. È grave al ’Bufalini’

Stava caricando del materiale sul rimorchio del suo camion quando, per cause sulle quali stanno ancora indagando le forze dell’ordine, è caduto a terra. Un brutto incidente sul lavoro quello di domenica scorsa a Serravalle, nel piazzale del palazzetto dello sport Multieventi. Ora l’autotrasportatore di 42 anni si trova ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. Era il pomeriggio di domenica, intorno alle 16.15, quando alla centrale operativa interforze arriva la richiesta d’aiuto. Sul posto arrivano subito i funzionari della sezione antincendio della Polizia Civile, insieme al personale del Dipartimento prevensione dell’Istituto per la sicurezza sociale. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo si trovava sul cassone del proprio camion. Stava legando il materiale che aveva appena caricato con delle funi. Quando è caduto al suolo. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine sammarinesi, anche i sanitari del 118 che hanno portato l’autotrasportatore all’ospedale di Stato per i primi accertamenti. Ma, presto, dal Pronto Soccorso dell’ospedale sammarinese è stato trasferito al Bufalini di Cesena, dove si trova tutt’ora ricoverato, a causa delle gravi fratture riportate. Non è in pericolo di vita. Intanto, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Istituto per la sicurezza sociale, gli agenti della Polizia Civile, stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, e sulle cause che hanno fatto perdere l’equilibrio all’uomo. E’ di appena qualche mese fa, all’inizio dell’estate, un altro incidente sul lavoro a San Marino. L’ultimo in ordine di tempo. Nella zona industriale di Gualdicciolo, un artigiano di 28 anni, era caduto da sette metri di altezza, da una tettoia di una ditta. Stava riparando una tubazione dell’impianto di raffreddamento, quando la rottura di una lastra di copertura della tettoia, lo ha fatto cadere al suolo. Anche in quella circostanza era stato necessario, dopo i primi accertamenti all’ospedale di Stato di Cailungo, il trasferimento al ’’Bufalini’’ di Cesena. Perchè anche in quel caso, le fratture erano apparse subito di una certa gravità.