Calano i debiti del Comune un taglio da 19 milioni di euro

Al municipio riminese i conti tornano. E’ come se ogni cittadino vedesse ridursi il proprio debito di 130 euro visto che quelli del Comune pesano sui riminesi. Guardando ai numeri, la giunta Sadegholvaad rileva come l’indebitamento del Comune in meno di due anni e mezzo di mandato, dall’ottobre del 2021 al 31 dicembre del 2023, sia diminuito di 19,5 milioni di euro attestandosi sui 50 milioni di euro residui.

L’altra voce che piace a Palazzo Garampi è quella degli investimenti. Il totale degli per il 2023 è di 99 milioni di euro, per opere di rigenerazione urbana, potenziamento infrastrutturale e aumento dei servizi sul territorio. Tra i vari interventi figurano la prosecuzione del Parco del Mare, la tratta stazione-Fiera del Metromare, la riqualificazione dell’area portuale, l’acquisto degli immobili per il decentramento dei servizi per i cittadini a Miramare e Corpolò e l’acquisizione della proprietà del suolo del Palazzo Valloni, attuale sede del Cinema Fulgor e della Casa del Cinema del Fellini Museum.

Nel 2023 le tasse comunali non sono aumentate, ma l’introito complessivo per il Comune è aumentato. Tra le voci che hanno reso possibile il balzo in avanti anche l’imposta di soggiorno arrivata nel 2023 a 10,4 milioni di euro, superiore anche al periodo pre Covid (nel 2019 era arrivata a 9,85 milioni).

Il risultato di esercizio riconsegna un avanzo libero. Milioni di euro che possono essere utilizzati nel bilancio 2024 a favore di investimenti per la città. Si tratta di 17,85 milioni che la giunta intende destinare al finanziamento di due progetti di grande rilevanza: la progettazione e realizzazione della piazza che sorgerà sopra il parcheggio interrato di piazzale Marvelli e la creazione dell’impianto destinato all’atletica leggera a Rimini sud, in via Melucci.