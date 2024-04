Cantieri e polemiche: "Basta asfalti elettorali"

Un cantiere tira l’altro. Da giorni sono in corso a Santarcangelo lavori di riasfaltatura su parecchie strade. In molti casi, si tratta di interventi già programmati da diversi mesi, per sistemare le strade ammalorate dopo alcuni cantieri (quelli alla rete idrica, in particolare, e ad altri sottoservizi), e per i quali si è attesa la bella stagione. Fra le strade interessate dai lavori ci sono alcune di quelle più trafficate, come le vie Mazzini, Braschi, Giordano Bruno, Andrea Costa, la Santarcangelo-Bellaria, e diverse strade a San Vito e in altre frazioni. Quello in corso in via Mazzini è l’intervento più corposo, e quello che sta creando anche maggiori disagi. "Come avevamo anticipato in occasione dell’inizio dei primi interventi – sottolinea la vice sindaca Pamela Fussi – per il ripristino degli asfalti ammalorati a seguito dei lavori alla rete idrica si è dovuto attendere diversi mesi, per permettere così il consolidamento e la sedimentazione delle opere".

Non fa sconti Luigi Berlati, candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: "La giunta non ha pudore... Per quasi cinque anni abbiamo avuto a Santarcangelo strade piene di buche, di pavimentazioni rabberciate e sconquassate. E poi, come d’incanto, nelle settimane che precedono il voto, spuntano operai e mezzi ovunque a sistemare le strade. È un caso? No, è un metodo antico della sinistra locale che strizza l’occhio ai cittadini. Sarebbe bello che si tornasse alla normalità: il manto stradale si rifà quando è necessario, non alla vigilia delle elezioni". Secondo Berlati ci sarebbe poi anche "il tema dei costi di queste attività straordinarie".

In realtà quasi tutti gli interventi in corso, come l’amministrazione comunale ha ribadito, erano stati già pianificati da tempo. Ma per Berlati quelli in corso sono "asfalti elettorali", lavori che vengono fatti ad arte "a meno di due mesi dal voto".