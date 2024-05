Un’altra caduta in bici, 68enne al Bufalini

Ha perso il controllo della sua bicicletta da corsa in discesa. Una brutta caduta, ieri mattina quando erano da poco passate le 10 a Chiesanuova per un uomo di 68 anni di Santarcangelo. Stava percorrendo, in compagnia di altri sei ciclisti, strada del Ponte quando, in prossimità di un cantiere stradale, ha perso il controllo della bici. Subito soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Stato, l’uomo dopo i primi accertamenti è stato trasferito al Bufalini di Cesena. Per lui una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia civile per ricostruire la dinamica dell’incidente. Qualche ora prima gli agenti, insieme a una squadra della sezione antincendio erano intervenuti sul luogo di un altro incidente. Alle 8, a Galazzano, un Renault Kangoo con targa sammarinese uscendo dal parcheggio di un’attività commerciale ha colpito una Fiat 500 che percorreva la strada principale in corsia ascendente. A seguito all’urto il Renault Kangoo si è ribaltato. Il conducente, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato se la caverà in cinque giorni.