Caos candidati nel centrodestra: "Nervi tesi con Lega e liste civiche. Ma ora siamo a noi dare le carte"

Quando a dicembre è stato eletto segretario provinciale di Fratelli d’Italia, sapeva che la strada sarebbe stata tutta in salita. Ma forse nemmeno lo stesso Nicola Marcello avrebbe immaginato di incontrare tanti ostacoli. Specialmente con i suoi alleati. A due mesi dalle elezioni comunali, il centrodestra è nel caos. In alcuni comuni non c’è ancora il candidato. In altri si litiga tra i partiti e con quelle liste civiche che 5 anni fa erano alleate. Il risultato? A Santarcangelo saranno due i candidati del centrodestra: Luigi Berlati, sostenuto da Fd’I, Lega, FI, e Barnaba Borghini di Alleanza civica, lista vicina al centrodestra. Idem a Verucchio: Fabio Fraternali il candidato dei partiti, mentre correrà da solo Roberto Baschetti di Verucchio mia, civica che nel 2019 fu appoggiata da Fd’I’, Lega e FI. A Bellaria il sindaco Filippo Giorgetti, a caccia del bis, dovrà stare attento più alla lista guidata dall’ex assessore Gianni Giovanardi che da Baldassarri, candidato del Pd. E poi c’è il caso Misano.

Come finirà? Sosterrete la corsa di Marcello Tonini, già ’benedetto’ dalla Lega, o punterete su un altro candidato?

"Si sta decidendo in queste ore. Per il nostro partito è difficile appoggiare uno come Tonini, con la sua storia legata a doppio filo a quella del Pd...".

Quindi avanti con un altro candidato?

"Vedremo. Si sta valutando".

Tra i 16 comuni al voto, in alcuni il centrodestra ancora non ha scelto il candidato. E mancano meno di due mesi...

"Siamo un po’ indietro in alcune realtà come San Clemente, Montegridolfo, Maiolo, Talamello. Ci stiamo lavorando...".

Intanto a Bellaria, Santarcangelo, Verucchio, per citare solo gli esempi più eclatanti, la frittata è fatta: il centrodestra si presenterà diviso alle urne.

"A Santarcangelo non abbiamo raggiunto l’accordo con Alleanza civica, è vero, ma non è un segnale di debolezza. Alla fine abbiamo più possibilità di portare il Pd al ballottaggio. Per quanto riguarda Verucchio, Baschetti è un candidato civico vero. Ci sono stati problemi personali tra lui e alcuni dei nostri, e solo per questo è saltata l’alleanza".

E Giorgetti, che deve difendersi dal ’fuoco amico’?

"Ma a Bellaria tutti i partiti hanno deciso di sostenere convintamente Filippo, che non avrà problemi: vincerà al primo turno. E noi stiamo preparando una bella lista di Fratelli d’Italia per lui".

Le tensioni con la Lega, a Misano e non solo, sono diventate sempre più forti. Sta vacillando l’alleanza?

"No, affatto. Ci sono state, è vero, un po’ di frizioni sia per questioni personali tra alcuni personaggi, sia per questioni su temi nazionali. L’alleanza con Lega e Forza Italia era e resta salda, ma ora siamo noi a dare le carte nel centrodestra riminese".

Tra qualche mese si voterà anche per le regionali: in Fratelli d’Italia c’è già chi scalpita per la candidatura.

"Ci sono tante persone che possono correre per Fratelli d’Italia

Poi sceglierà il partito".

E se chiedessero a lei di candidarsi?

"Mi metterò a disposizione, come ho sempre fatto".