Capodanno mordi e fuggi, fiacca l’Epifania

Cattolica sorride a metà dopo Capodanno. Venti hotel si sono aggiunti alla decina di strutture annuali per un totale di 30 alberghi aperti nel periodo delle festività. "E’ andata molto bene per Capodanno _ conferma Giovanni Gaudenzi, vice presidente dell’Associazione albergatori _ Le strutture alberghiere aperte erano occupate al 90-95% per la fine dell’anno. I turisti hanno apprezzato la proposta turistica della città, complice anche il bel tempo che ci ha assistito. Va poi considerato che stiamo parlando di vacanze che sono state tutte di tre o quattro giorni, dopo il primo gennaio quasi tutti gli ospiti sono partiti lasciando poche prenotazioni per il week-nd dell’Epifania, che si annuncia piuttosto fiacco. Il Capodanno di Cattolica porta ormai a questo tipo di vacanze brevi. Il tipo di intrattenimento più gettonato per il Capodanno? Ai turisti piace ancora il cenone con musica in hotel, pochi sono usciti per andarsene in piazza".

Proprio la piazza è stata teatro dello spettacolo di fine anno, con almeno 2mila persone presneti al brindisi, ma quasi tutti residenti o famiglie del territorio.

Per quanto riguarda le prenotazioni turistiche anche dalla segreteria dell’Associazione albergatori giunge la conferma: "Gli hotel aperti a fine anno erano una ventina oltre i 10 annuali, quasi tutti pieni ma per pochissimi giorni". Altri albergatori confermano questo trend: "Cattolica a Capodanno vanta una tradizione legata al mordi e fuggi _ conferma Giuseppe Barbieri, presidente di Adac, associazione che raggruppa alcune medio-piccole strutture alberghiere _ e il periodo di vacanza non si protrae mai oltre l’1 e il 2 gennaio, anche quest’anno ci siamo dovuti accontentare. Per il weekend dell’Epifania non ci risultano prenotazioni o vacanze più lunghe".

Per la Regina ora la grande scommessa sarà il turismo sportivo che potrebbe essere davvero la novità del 2025 con alcuni eventi in programma anche a giugno, oltre quelli consolidati a maggio, ed in attesa dell’apertura del nuovo Palasport da mille posti nella zona dello stadio, destinato ad eventi anche congressuali.

Luca Pizzagalli