Capodanno più lungo del mondo. Musica, luci e spettacoli unici da novembre fino all’Epifania

A Rimini il 2024 si saluta sulle notte di Vinicio Capossela. Il Capodanno più lungo del mondo quest’anno cala il tris ed insieme al super ospite del 31 dicembre, sul palco di piazza Malatesta arrivano anche Irene Grandi il 29 ed Elio e le Storie Tese il 30. Dunque nessun concertone solitario, ma la forza di tre artisti che dal palcoscenico affaciato castel Sismondo, accompagneranno i migliaia di turisti e riminesi fino al conto alla rovescia più atteso. "Siamo ormai giunti alla quattordicesima edizione del Capodanno più lungo del mondo – racconta il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Un format che ha fatto breccia nel cuore di tanti e quest’anno si presenta con moltissime novità. Tantissimi grandi eventi che cominceranno proprio domani alle 18 con l’accensione delle luminarie in piazza Cavour e proseguiranno fino al 6 gennaio con il grande concerto dell’Epifania".

Centocinquanta appuntamenti che culmineranno l’ultimo giorno dell’anno con lo show di Vinicio Capossela e il suo nuovo tour ’Conciati per le feste’, un vero e proprio omaggio alla baldoria e alla tradizione festaiola. Le sorprese però non terminano qui, dalla piazza dei Sogni, in contemporanea con il concerto, andrà in scena l’Incendio al castello, lo spettacolo di suoni, fuochi d’artificio ed effetti luminosi, per un perfetto brindisi al nuovo anno. Allo stesso tempo anche piazza Cavour, il Galli, il Museo della città e la Domus del chirurgo si accenderanno tra dj set, disco party, ritmi jaz e tantissime novità esclusive. "Le vacanze a Rimini si possono fare in ogni stagione e il nostro Capodanno ne è un esempio – riprende Sadegholvaad –. I numeri e le presenze ci danno ragione ed è per questo che vogliamo presentare un appuntamento che non si concluderà soltanto il 31 dicembre, ma inizierà molto prima e soprattutto continuerà anche dopo. Dal 30 novembre poi in piazzale Boscovich aprirà le sue porte anche l’ice Village e con lui si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio vista mare".

Sette feste in una sola notte. Ma soprattutto in sette luoghi diversi della città. L’ultimo rintocco di orologio del 2024 si potrà festeggiare sotto il grande palco di piazza Malatesta sulle note di Capossela, ma anche facendo un salto negli anni ’90 con il dj set in piazza Cavour firmato da radio Rds. Il Galli si trasformerà invece in una sala da ballo con lo swing del Rimini jazz club; così come il teatro degli Atti che festeggerà con ’Panamerica’, un viaggio tra i ritmi dei Caraibi e del Sudamerica. Immancabile il brindisi d’arte al Museo della città e la musica live tra le meraviglie della Domus del chirurgo. Il Capodanno si festeggerà anche per le sale del Palazzo del Fulgor con la mostra fotografica dedicata a Mastroianni e nel cortile della biblioteca per un’inedita installazione.

Un Capodanno dalle tante novità che passerà anche attraverso i quasi cinquecento hotel riminesi aperti e una spesa totale di quasi 700 mila euro per tutti gli eventi in programma. "Gran parte di questa spesa verrà coperta grazie all’aumento del 6 per cento dell’imposta di soggiorno – riprende il sindaco – Un attivo di 3 milioni di euro in più nelle casse del comune che rappresenta un regalo dei nostri turisti che gli verrà restituito con un programma di eventi unico. Ma non solo Capodanno, i fondi derivanti dalla tassa saranno redistribuiti nel tempo tra infrastrutture, aeroporto, Notte rosa, comitati turistici e tanto altro".

Si parte dunque domani con l’accensione dei 90 chilometri di luminare, da Miramare a Torre Pedrera ed il conto alla rovescia in piazza Cavour che alle 18 vedrà brillare tutta la città. Il 30 novembre sarà invece il turno della zona mare e di piazzale Boscovich con la suggestione dei presepi sulla sabbia ed una torre di Babele inedita alta sei metri. All’ice Village si potrà invece passeggiare tra mercatini, un tendone multicolore, attrazioni per i più piccoli e soprattutto la pista di ghiaccio lunga seicento metri.

Federico Tommasini