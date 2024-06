Carambola in via Macanno. Ferito un uomo

Un brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. È quello avvenuto ieri attorno alle 13.30 in corrispondenza dell’ingresso posteriore del Gros. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, che si è verificato nella piccola rotatoria posta all’intersezione tra le vie Varisco e Macanno. Per cause ancora da accertare, un’utilitaria Volkswagen e una Smart sono entrato in contatto. La Smart si è cappottata ed è finita su un fianco. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme al personale del 118. Il conducente della Smart è rimasto ferito e, una volta estratto dall’abitacolo della vettura, è stato affidato alle cure del personale sanitario che ha deciso di ricoverarlo in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. In via Varisco è accorsa anche una pattuglia della polizia locale di Rimini. Agli agenti della municipale sono stati affidati i rilievi e il compito di ricostruire la dinamica. (foto Migliorini)