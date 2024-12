Casco in monopattino, per la targa c’è tempo. Arriva la stangata per i mezzi a noleggio

Casco in testa e il monopattino può partire. Oggi scattano le modifiche al Codice della strada che riguardano anche la mobilità lenta e in modo particolare i monopattini. Modifiche che per il momento prevedono l’obbligo del casco alla guida del monopattino e anche l’assicurazione. L’introduzione del ‘targhino’ dovrà invece attendere. I dettagli saranno definiti da successivi decreti attuativi nei prossimi mesi. Per casco e assicurazione non ci sarà alcun ritardo. Da oggi bisognerà averli, ma questo pone più di un problema per le flotte libere di monopattini che ci sono in città. Il servizio è attivo e gestito da due società, Lime e Bit technology. L’accesso ai monopattini non subirà conseguenze e non si vedono problemi anche per l’assicurazione visto che le società ne sono dotate. Ma l’utente che voglia pagare il monopattino e utilizzarlo, dovrà portare con sé un casco, altrimenti in caso di controllo scatterà la sanzione. Il casco potrebbe diventare un deterrente all’utilizzo del servizio. E’ la temuta conseguenza che nelle ultime settimane ha messo in discussione il futuro delle fotte libere di monopattini nelle principali città italiane. In questi mesi invernali, con un minor utilizzo e una clientela soprattutto locale, l’obbligo del casco potrebbe incidere in forma ridotta sul servizio, ma quando arriveranno la bella stagione e i turisti, potrebbe essere un limite all’utilizzo dei mezzi delle flotte libere. Infine, le modifiche al Codice della strada richiamano chi utilizza i monopattini a un comportamento più attento, prevedendo anche sanzioni per chi lo parcheggia sui marciapiedi.