Case popolari, la gestione resta a Geat. Il Comune vince la battaglia legale

La gestione degli alloggi popolari resta a Geat. Il Comune di Riccione ha vinto la battaglia legale al Tar contro Acer, Azienda casa Emilia Romagna, che agli inizio del 2019 aveva portato l’amministrazione riccionese davanti al tribunale regionale. Il ricorso era contro la decisione dell’allora giunta Tosi di troncare l’esperienza con Acer per affidare la gestione del patrimonio delle ‘case popolari’ a Geat. Cinque anni fa l’operazione generò resistenze e dubbi da parte del Pd, allora all’opposizione. Oggi i dem e le civiche di centrosinistra si trovano a governare, e in questa nuova veste accolgono il pronunciamento del Tar.

Il ricorso di Acer contestava la legittimità dell’atto comunale con il quale la gestione di 177 alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) e 64 alloggi Ers (edilizia residenziale sociale) veniva data a Geat. Per l’azienda regionale il Comune non aveva svolto una reale analisi costi benefici, tanto da non supportare la motivazione con cui l’amministrazione parlava di ‘nuove risorse liberate’ con l’affidamento alla socità in house. Inoltre l’attività di gestione del patrimonio edilizio sociale non ricadeva nell’oggetto sociale di Geat. Acer aveva chiesto, oltre al subentro al contratto in essere, i danni per la situazione venutasi a creare. Al contrario per i giudici i "Comuni possono optare, nell’ambito della propria discrezionalità, per modalità diverse di gestione del patrimonio immobiliare popolare... ad esempio ricorrendo a una gestione diretta" e Geat è società in house al 98% del Comune. Inoltre per i giudici della seconda sezione del Tar, il Comune ha anche presentato le motivazioni "in modo chiaro, anche se sintetico". Per di più "emerge che l’oggetto sociale di Geat riguarda, tra l’altro, ‘gli interventi di gestione, manutenzione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica...". Quanto basta a rigettare il ricorso e condannare Acer a pagare le spese di causa.

Andrea Oliva