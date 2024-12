Casello di Riccione chiuso per una notte

Dopo la statale chiusa fino a lunedì prossimo tra viale Marsala e via Alberobello, chiude dalle 22 di oggi alle 6 di domani il casello di Riccione dell’autostrada A14. I lavori si sono resi necessari per sistemare i danni provocati da un incidente nelle ultime settimane. Società Autostrade consiglia di uscire a Rimini sud a tutti coloro che avevano in previsione di utilizzare il casello a Riccione. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi verranno diramati sui soliti canali radio e tv oltre alla app Muovy scaricabile gratuitamente. Intanto procedono i lavori sulla statale Adriatica per completare la nuova struttura scatolare in cui passerà il rio Costa attraversando la sede stradale. Per gestire i disagi al traffico la polizia locale ha previsto un centinaio di cartelli alle principali intersezioni. il traffico leggero potrà utilizzare il lungomare, mentre quello pesante sarà dirottato verso Santa Monica a Misano, prima di potersi ricollegare alla ss16.