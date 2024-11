“Vedo nero, ma era Neri!”: il caso di Pierina diventa una hit sul web

Rimini, 27 novembre 2024 – Una canzone dedicata al caso di Pierina Paganelli è apparsa sul canale YouTube ‘Sulle tracce del crimine’, dedicato a inchieste di cronaca nera e dedicato all'esplorazione di casi criminali reali, misteri irrisolti, indagini su delitti che hanno segnato la cronaca e casi di persone scomparse.

"Una notte oscura in un paese muto, qualcosa è successo il mistero è accresciuto, un uomo camminava nessuno lo vedeva, qualcuno lo seguiva e lui non lo sapeva. Gli occhi fissi della cam3, gli occhi scuri nessuno sa com'è, e come un gioco di illusioni ingannevoli, vedo nero segreti inenarrabili. Vedo nero ma era Neri. Vedo nero ma era Neri". È la prima strofa della canzone e fa riferimento proprio a quella che la Procura definisce la prova regina, grazie alla quale Louis Dassilva è stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto dell’infermiera 79enne, Pierina Paganelli, nel parcheggio della sua abitazione in via del Ciclamino, a Rimini.

La cover della canzone presa dal canale YouTube 'Sulle tracce del crimine'. Nel riquadro la vittima dell'omicidio: Pierina Paganelli

Davanti alla cam3 della farmacia, che riprende proprio l’ingresso del parcheggio sotterraneo, è sfilata una persona alle ore 22.17, quindi poco dopo l’omicidio, di quel fatidico 3 ottobre 2023. Secondo la procura quella persona è Louis Dassilva, che è un ragazzo senegalese dalla pelle scura e quindi ‘nero’, mentre Neri sarebbe il condomino Emanuele Neri che quasi un anno dopo l'omicidio si è ricordato di essere passato di là proprio quella sera e di essere stato ripreso, appunto, da cam3. Ecco dunque il significato del titolo della canzone, ma anche del ritornello.

Chi è quindi Ignoto 1 che passa alle 22.17 e qualche secondo davanti cam3? Per stabilirlo il Tribunale di Rimini sta procedendo con un incidente probatorio come chiesto dalla Procura. Entro l metà di dicembre saranno fatti passare davanti alla farmacia quindi sia Neri il condomino che Louis Dassilva. "La verità è lontana nessuno la troverà", cantano su YouTube. Migliaia le visualizzazioni delle pagine che trattano dell'omicidio Paganelli, mentre la canzone è stata ascoltata 910 volte in circa 21 ore.