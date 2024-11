Cdls, Neri confermato segretario

Riconferma all’unanimità di Paride Neri quale Segretario della Federazione lavoratori industria e artigianato della Cdls. Nominati anche i membri della nuova segreteria: Paride Neri, Alessandro Stacchini, Emanuela Felici, Massimo Rosti, Ornella Muccioli, Alessandro Semprini e Luigi Giardi. "Sono onorato – dice Neri – di essere stato riconfermato nuovamente alla guida di questa federazione e felice della fiducia accordatami. Abbiamo un gruppo molto valido in grado di affrontare le sfide che ci attendono". Il Direttivo ha poi discusso di quanto fatto nell’ultimo triennio: "In questi ultimi anni – sottolinea Neri – siamo stati fortemente impegnati nei rinnovi dei contratti del settore industria e di quello artigianato, e anche su quest’ultimo settore così come avvenuto per il comparto industriale ci auguriamo nel breve periodo di giungere ad un rinnovo". Il Segretario Flia-Cdls ha poi posto l’attenzione sull’incertezza che sta caratterizzando alcuni settori: "Stiamo monitorando attentamente le aziende dei settori della ceramica, vernici e le industrie del mobile e prestiamo la massima attenzione all’evolversi della situazione".