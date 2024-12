"C’è chi esagera con la velocità"

"Finalmente il monopattino elettrico diventa un mezzo di trasporto a tutti gli effetti – dice Tommaso Selighini –. Serviva una maggiore regolamentazione, perché in fin dei conti il monopattino è un veicolo che sfreccia sulla strada come un motorino o un’automobile. La questione del casco sicuramente rende tutto più scomodo, ma è una cosa necessaria. Alla fine si faceva lo stesso discorso quando al termine degli anni ’80 si è introdotto il casco per guidare i motorini. Un problema potrebbe essere quello per i noleggi cittadini: o si incorpora un vano porta caschi o le persone se lo devono portare dietro per guidare il monopattino".