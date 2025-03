C’è l’ok in commissione: presto i lavori per lo sbarco di Esselunga in via Ugo Bassi

Riqualificazione area ex Questura: ok in commissione consiliare alla convenzione tra Comune e Ariminum sviluppo immobilirare (Asi), che nel 2021 si è aggiudicata all’asta l’ecomostro di via Ugo Bassi, per 14,5 milioni. Entro la fine di questo mese Asi consegnerà gratuitamente al Comune il terreno dove saranno realizzati 36 case di edilizia residenziale pubblica.

Poi, nel giro di poche settimane, sarà totalmente liberato anche il resto dell’area, col completamento della rimozione di tutte le parti interrate (un paio di mesi di ritardo, o poco più, per inghippi burocratici). Tra maggio e giugno via ai lavori per il nuovo supermercato a marchio Esselunga, da realizzare nel giro di un anno e mezzo. "Oltre alla demolizione, in fase già avanzata, dell’ex Questura (resta da ultimare la demolizione delle parti interrate), il primo stralcio di intervento – ricapitola il Comune dopo il via libera in commissione – prevede la realizzazione di un supermercato con annesso un pubblico esercizio e una lavanderia, con importanti opere di urbanizzazione a uso pubblico: un’ampia area verde pubblica attrezzata di circa 4.700 metri quadrati, con soluzioni per la mitigazione dei rischi idraulici, parcheggi tra le vie Ugo Bassi, Lagomaggio, Pascoli, una nuova viabilità di accesso dalla via Giacosa". In parallelo avanza il percorso per i 36 alloggi popolari, cofinanziato da Comune e Regione, in un’area riqualificata con verde e parcheggi.