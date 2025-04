C’è luce per lo stadio ‘Nicoletti’: nuovo impianto di illuminazione

Nuova luce per lo stadio comunale di Riccione, il Nicoletti. Il progetto di ammodernamento dell’impianto sportivo voluto dal Comune negli ultimi anni, prosegue con l’efficientamento energetico. Il Comune negli ultimi anni ha voluto puntare sul rifacimento dell’impianto per adeguarlo non solo alle normative necessarie per disputare competizioni e campionati, ma anche per farne un luogo adatto a ospitare eventi sportivi che generino presenze turistiche. Ne sono nati un nuovo manto in materiale sintetico per il campo principale e il rifacimento della pista di atletica con i colori della città. Ora si guarda alla sostenibilità economica e ambientale dell’impianto. La centrale termica è già stata oggetto di un ammodernamento, il che ha migliorato lo svolgimento delle attività. Ora si passa alla luce con un nuovo impianto di illuminazione a led.

L’intervento sulla centrale termica, già ultimato, ha visto un investimento di oltre 152mila euro a cui aggiungere l’Iva, le spese tecniche e gli oneri. I lavori hanno permesso di dotare la struttura di un sistema di riscaldamento più performante e con un minore impatto sull’ambiente. Adesso tocca al ‘relamping’ dello stadio comunale Nicoletti. È prevista la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistemi a led di ultima generazione. Un investimento di 124mila euro, "che migliorerà la qualità dell’illuminazione e ridurrà sensibilmente i consumi energetici" assicurano dal municipio. "Il centro Italo Nicoletti prosegue così il suo percorso di rinnovamento, confermandosi punto di riferimento per lo sport a Riccione e spazio ideale per atleti e appassionati".