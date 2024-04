Centinaia di famiglie al buio per ore per un blackout

L’altra sera un blackout ha lasciato al buio per ore Verucchio. Il guasto è avvenuto poco dopo l’ora di cena e ha interessato non solo il centro, ma anche alcune zone di Villa Verucchio (da via Montirone a via Parini) e Dogana. "L’area di via Brocchi e dintorni ultimamente sono un po’ troppo spesso al buio", fa notare Gianluca Matteagi. Tanti residenti si sono affrettati a segnalare a Enel l’accaduto, sentendosi rispondere che la corrente sarebbe tornata intorno all’una di notte. Così è stato, anche se in maniera molto graduale. "Sono stati necessari diversi tentativi per ripristinare l’energia elettrica", fa notare un residente. Ieri mattina Verucchio era tornata alla normalità, tranne alcune vie ancora al buio e qualche casa alle prese con il salvavita scattato durante la notte.

m.c.