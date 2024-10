Rimini, cento richieste di aiuto. Case e strade allagate: Bellaria la più colpita

A Bellaria si è registrata anche la chiusura di tutti i sottopassi, tranne quello di via Pertini, a Igea. Il tutto accompagnato, in alcune zone, da cali di tensione, oltre che da una raffica di telefonate ai centralini dei soccorritori. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalla zona di Bordonchio e nei pressi del portocanale. Già ieri mattina, dopo un pomeriggio di inteso lavoro e una notte di apprensione, la situazione era però tornata pressoché alla normalità, come annunciato anche dallo stesso sindaco Filippo Giorgetti su Facebook. “ Ripristinato anche l'ultimo sottopasso e tornate percorribili tutte le strade della città. Un grazie infinito alle Protezione Civile di Bellaria Igea Marina e alle squadre del Coordinamento Protezione Civile Provincia di Rimini che hanno lavorato fino a tarda notte venendoci in soccorso in questo drammatico giorno, ed agli operatori che hanno presidiato tutta la notte gli impianti ” .

Case, cantine e garage allagati

In Alta Valmarecchia alcuni fossi sono esondati e l'acqua ha invaso e in parte allagato le strade, specialmente tra Talamello e Petrello (Sant'Agata Feltria). Problemi in altre zone della Valmarecchia e della Valconca per cedimenti e movimenti franosi , anche se per fortuna non si segnalano casi di persone isolate. Disagi anche per i pendolari.

Ieri ancora sospesa la tratta ferroviaria Rimini-Cervia, sulla linea Rimini-Ravenna (poi riattivata nel pomeriggio). La circolazione era stata sospesa sabato pomeriggio per il maltempo che aveva provocato l'allagamento dei binari nella stazione di Cesenatico.

Sotto controllo i fiumi della provincia che, nonostante le abbondanti precipitazioni, non hanno superato il livello di guardia. In campo diverse squadre della Protezione Civile per il monitoraggio degli argini e dei fossi. Per oggi non sono previsti in Romagna fenomeni meteorologici significativi, se non qualche debole precipitazione sparsa. Resta l'allerta per criticità idrogeologica che è arancione nelle aree collinari centrali per la particolare fragilità dei versanti causata dalle abbondanti precipitazioni delle ore e giorni precedenti.