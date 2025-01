Centro federale della scherma: via libera alla realizzazione

La cittadella dello sport di Riccione si amplia con il Centro tecnico federale nazionale di scherma, che per questa disciplina sportiva diventerà punto riferimento nazionale. La giunta comunale ha già dato il via libera alle linee d’indirizzo per l’opera, da realizzare vicino al Play Hall. A occuparsi della progettazione e costruzione sarà la Federazione Italiana Scherma. L’intervento s’inserisce nell’ambito delle priorità delineate dal "Documento unico di programmazione 2025-2027", approvato dal consiglio comunale, che punta a riqualificare e potenziare l’impiantistica sportiva di Riccione, favorendo così la crescita dell’offerta sportiva, ma anche la destagionalizzazione, da anni al centro del dibattito cittadino. Il presidente federale Paolo Azzi assicura intanto che: "il nuovo impianto sarà la casa di tutta la scherma italiana". Da parte sua il Comune garantisce che il centro "sarà progettato in modo da rispettare i requisiti urbanistici e ambientali, con particolare attenzione alla sostenibilità. Sarà garantita la permeabilità del suolo e sarà prevista la realizzazione di adeguati parcheggi per il pubblico". L’assessore allo sport Simone Imola aggiunge: "Questa struttura consoliderà il ruolo della città come punto di eccellenza per lo sport e il turismo. Oltre all’agonismo riserverà spazi decicat alla comunità".

ni.co.